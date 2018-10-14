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عضو لجنة منح التراخيص للكنائس: تم تقنين أوضاع 340 كنيسة حتى الآن

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 06:41 م
عضو لجنة منح التراخيص للكنائس: تم تقنين أوضاع 340 كنيسة حتى الآن
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أمنية فوزي
 
أوضح القمص ميخائيل أنطون، عضو اللجنة الوزارية الخاصة بمنح التراخيص للكنائس، أنه تم تشكيل لجنة وزارية تضم كل الكنائس المصرية بعد صدور القانون.

وأضاف "أنطون"، خلال لقائه مع فضائية ""dmc اليوم الأحد، أن رئيس الوزراء هو رئيس اللجنة وفقًا للقانون، لافتًا إلى أنه تم تقنين أوضاع حوالي 340 كنيسة حتى الآن.

وتابع: "لدينا آلاف من الكنائس التي تحتاج إلى توفيق أوضاعها، ونصلي حتى نكون أسرع من ذلك في توفيق الأوضاع".
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