ياسر واكد: هناك حاجة لتشريع عقوبة مغلظة ضد من يقوم بغش الأدوية البيطرية

قال المهندس ياسر واكد، مسؤول ملف الأدوية البيطرية بغرفة الأدوية، إن هناك حاجة لتشريع عقوبة مغلظة ضد من يقوم بغش الأدوية البيطرية، لافتًا إلى أن عقوبة من يغش الأدوية الأن بسيطة وتصل إلى الحبس مدة قصيرة.



