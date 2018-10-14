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ياسر واكد: هناك حاجة لتشريع عقوبة مغلظة ضد من يقوم بغش الأدوية البيطرية

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 06:40 م
ياسر واكد: هناك حاجة لتشريع عقوبة مغلظة ضد من يقوم بغش الأدوية البيطرية
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كساب أحمد
 
قال المهندس ياسر واكد، مسؤول ملف الأدوية البيطرية بغرفة الأدوية، إن هناك حاجة لتشريع عقوبة مغلظة ضد من يقوم بغش الأدوية البيطرية، لافتًا إلى أن عقوبة من يغش الأدوية الأن بسيطة وتصل إلى الحبس مدة قصيرة.

وتابع "واكد"، خلال تصريحات تليفزيونية، مساء الأحد، أن هناك ارتباط بين تداول الدواجن الحية بغش الأدوية، موضحًا أن منع تداول الدواجن الحية سيؤدي إلى قيام المواطن المصري بإعداد تربية منزلية، مما سيترتب عليه فتح الباب لبيع الأدوية المغشوشة للأهالي بالمنازل، وبالتالي تطور في الأمراض.
المزيد عن: الدواجن الحية الأدوية البيطرية أخبار مصر أخبار
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