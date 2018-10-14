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كريستين ستيورات بتدأ تصوير "ملائكة تشارلي" بنيويورك (صور)

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 06:31 م
كريستين ستيورات بتدأ تصوير ملائكة تشارلي بنيويورك (صور)
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أحمد جمال أحمد
 

بدأت النجمة كريستين سيتورات تصوير مشاهد فيلمها الجديد "ملائكة تشارلي" بشوارع مدينة نيويورك، وسك حضور جمع من الجمهور الذي تحمسوا لرؤية مجريات تصوير الفيلم.

 

وتعد هذه هي النسخة الجديدة من فيلم ملائكة تشارلي الشهير الذي تدور أحداثه حول ثلاثة شابات يعملن كقتلة محترفات وينفذن أوامر شخص يدعى تشارلي.

 

وكان قد قدم النسخ القديمة من السلسلة النجم درو باريمور والنجمة الكبيرة كاميرون دياز.

كريستين ستيورات بتدأ تصوير "ملائكة تشارلي" بنيويورك (صور)
كريستين ستيورات بتدأ تصوير "ملائكة تشارلي" بنيويورك (صور)
كريستين ستيورات بتدأ تصوير "ملائكة تشارلي" بنيويورك (صور)
كريستين ستيورات بتدأ تصوير "ملائكة تشارلي" بنيويورك (صور)
كريستين ستيورات بتدأ تصوير "ملائكة تشارلي" بنيويورك (صور)
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