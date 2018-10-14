الوطنية للصحافة: لم ننته من إعداد دراسة الجدوى حول زيادة أسعار الصحف

قال محمد الهواري عضو الهيئة الوطنية للصحافة، إن الهيئة قامت بتأجيل سلسلة الاجتماعات التي كانت بدأتها مُسبقًا، بشأن مناقشة زيادة أسعار الصحف الورقية، قبل عيد الأضحى الماضي، وذلك لأجل غير مسمى.



وأضاف في تصريحات لـ"الفجـر"، أن اللجنة التي شكلتها الهيئة لإعادة دراسة جدوى وتقرير حول فوائد وأضرار زيادة أسعار الصحف وتأثيرها على أعداد التوزيع، لم تنته من إعداد تقريرها حتى الآن، ولم يتم تسليمه للهيئة.



وتابع: "الهيئة تنتظر التغييرات الجديدة، وفقًا لقانون تنظيم الصحافة، ومن الممكن أن يتم استئناف سلسلة الاجتماعات بعد التشكيل الجديد للهيئة".