رئيس الوزراء: الحكومة تعمل على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين

رحب الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بحضور مؤتمر أسبوع القاهرة الأول للمياه، ونقل تحيات الرئيس عيد الفتاح السيسي للحضور.





وأضاف خلال كلمته بمؤتمر أسبوع القاهرة الأول للمياه، أن هذا المؤتمر يؤدي إلى الحفاظ على المياه وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن هناك عدد من الدول تحتاج توجه العالم للتحديات التي تقابلها منها الحصول على مياه شرب نقية والصرف الصحي.





وأشار رئيس الوزراء، إلى أنه يجب تأمين طرق إدارة الموارد الطبيعية والذي يستدع جميع الدول لمراجعة استغلالها الأمثل لكل قطرة مياه، لافتًا إلأى أن الحكومة وضعت خطة خلال الفترة المقبلة تشمل ثلاث محاور أولها تنمية المياه ووثانيها ترشيد استخدام المياه وثالثها دعم التعاون مع دول الجوار للحفاظ على المياه.





وقال مصطفى مدبولي،: "نعمل على تحقيق رؤية ٢٠٣٠ كما نعمل على تحسين جودة المواطن المصري ونعمل على الاستثمار في المواطن المصري من خلال العمل على البحث العلمي".



