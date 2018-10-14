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"المالية" ترفع عائد أذون الخزانة ليصل لنحو 20 %

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 06:18 م
المالية ترفع عائد أذون الخزانة ليصل لنحو 20 %
مبنى وزارة المالية
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الفجر الاقتصادى
 
طرح البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية، اليوم الأحد، أذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 18 مليارا و250 مليون جنيه.

وذكرت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني اليوم أنه تم طرح أذون خزانة أجل 91 يوما بقيمة 750ر9 مليار جنيه بمتوسط عائد 859 .19%، فيما بلغ أعلى عائد 94 .19%، وسجل أقل عائد 6 .19%.

وأضافت أنه تم طرح أذون خزانة أجل 273 يوما بقيمة 5 .8 مليار جنيه بمتوسط عائد 968 .19%، في حين سجل أعلى عائد 99 .19% وأقل عائد 849 .19%.
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