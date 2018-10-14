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بيتزي: وضعت حلول بديلة لغياب المهاجمين.. وجاهزون لمواجهة العراق

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 06:14 م
بيتزي: وضعت حلول بديلة لغياب المهاجمين.. وجاهزون لمواجهة العراق
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عمر عبدالعزيز
 
أكد الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، المدير الفني للمنتخب السعودي، على أن مواجهة العراق في بطولة سوبر كلاسيكو، ستكون ذات طابع خاص ولها أهمية كبيرة، مشيراً إلى أنه وضع خطط بديلة لعدم توفر وجود مهاجم صريح في قائمته.

وقال بيتزي في تصريحات صحفية قبل مواجهة العراق: "خط الهجوم يعتبر أهم خط في كرة القدم، وفي كل دول العالم المهاجمون هم الأهم، وضعنا حلول بديلة لعدم وجود مهاجم صريح، وسنجري في مواجهة العراق بعض التغييرات".

وواصل: "جاهزون لمواجهة المنتخب العراقي بلا شك مباراة الغد مختلفة تماما عن مواجهة البرازيل، لديهم عناصر مميزة، ونتمنى أن نقدم مباراة تليق بسمعة المنتخبين، ومثلما ذكرت بعد مباراة البرازيل، مباراة العراق مهمة، وسنحرص على الظهور بمستوى مميز كما في المباراة السابقة، مع اختلاف النتيجة".

وأوضح بيتزي: "في المعسكر المقبل سنلعب مع منتخبات آسيوية قوية، وسنعلن عن أسماء المنتخبات بعد الاتفاق النهائي".
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