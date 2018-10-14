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مقتل 20 جنديا أفغانيا بهجوم لطالبان

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 05:18 م
مقتل 20 جنديا أفغانيا بهجوم لطالبان
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وكالات
 

قتل ما لا يقل عن 20 جنديا من الجيش الوطني الأفغاني، واعتقل اثنان آخران في هجوم لطالبان على موقعين للجيش في إقليم فرح غرب البلاد، وذلك بعد يوم واحد من مقتل 13 أفغانيا وسط تجمع انتخابي شمالي البلاد.


وصرح  رئيس الإدارة في منطقة بورتو باجهوك الأفغانية، حاجي غوث الدين، اليوم الأحد، لوكالة "بجواك" الأفغانية،  أن "المسلحين اقتحموا مركزين للجيش الوطني الأفغاني في قرية دوكان في وقت متأخر مساء السبت، واستمرت الاشتباكات حتى صباح اليوم".


وأضاف أن "20 جنديا قتلوا واعتقل اثنان آخران على يد المتمردين"، مضيفا تم "اقتحام نقاط التفتيش واستولى المهاجمون على الأسلحة والذخائر".


وأكد عضو مجلس المحافظة، داد الله قاني، تصريحات رئيس المنطقة وقال "إن المسلحين وقعت في صفوفهم إصابات"، ومع ذلك، لم تكن لديه أرقام دقيقة.


فيما أكد شاهد عيان من سكان المنطقة، يدعى أمين، سقوط نقطتي التفتيش في أيدي المسلحين، وقال إن المتمردين ما زالوا يتجولون في المنطقة.


من ناحية أخرى، نقلت وكالة "بجواك" عن المتحدث باسم طالبان قاري يوسف أحمدي، قوله إن المقاتلين "استولوا على مركزين تابعين للجيش الوطني الأفغاني"، مما أسفر عن مقتل 20 جنديًا وإلقاء القبض على 11 آخرين. وأضاف أن" المقاتلين لم تقع في صفوفهم إصابات".

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