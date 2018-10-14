شاهد.. إطلالة مونيكا بلوتشي في مهرجان "لوميير"

استطاعت النجمة العالمية مونيكا بلوتشي، أن تخطف الأنظار بإطلالتها في مهرجان "لميير".

وتعد النجمة العالمية مونيكا بيلوتشى من أجمل نجمات هوليوود، ودائمًا ما تلفت انتباه الجميع بإطلالاتها المختلفة.

وارتدت بلوتشي، فستان كلاسيكى طويل من الدانتيل الأسود المذهل، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها، وسمحت النجمة العالمية لجمالها الطبيعى أن يظهر من خلال "مكياج" خفيف.