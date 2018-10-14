ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

شاهد.. إطلالة مونيكا بلوتشي في مهرجان "لوميير"

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 05:18 م
شاهد.. إطلالة مونيكا بلوتشي في مهرجان لوميير
طباعة
الفجر الفني
 

استطاعت النجمة العالمية مونيكا بلوتشي، أن تخطف الأنظار بإطلالتها في مهرجان "لميير".

 

وتعد النجمة العالمية مونيكا بيلوتشى من أجمل نجمات هوليوود، ودائمًا ما تلفت انتباه الجميع بإطلالاتها المختلفة.

 

وارتدت بلوتشي، فستان كلاسيكى طويل من الدانتيل الأسود المذهل، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها، وسمحت النجمة العالمية لجمالها الطبيعى أن يظهر من خلال "مكياج" خفيف.

شاهد.. إطلالة مونيكا بلوتشي في مهرجان "لوميير"
شاهد.. إطلالة مونيكا بلوتشي في مهرجان "لوميير"
شاهد.. إطلالة مونيكا بلوتشي في مهرجان "لوميير"
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات مزيكا فن سينما دراما بث مباشر الون الوسم الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات أخبار الفنانين أخبار الفن اليومن أخبار الفن live stream HD drama 2018
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل توافق على قرار منع ظهور مرتضى منصور إعلاميًا؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية 2018/2019
روسيا
-
x
18:00
-
تركيا
بولندا
-
x
20:45
-
إيطاليا
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/14/2018 5:20:18 PM