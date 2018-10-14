مصير بدل التدريب لصحفيي "العالم اليوم" بعد تصفية الشركة

أوضح حاتم زكريا، سكرتير عام نقابة الصحفيين، ما أثير حول احتمالية إلغاء بدل التدريب والتكنولوجيا للزملاء العاملين بجريدة "العالم اليوم"، وذلك بعد إعلان تصفية شركة "الأخبار السعيدة" المالكة للجريدة، والتي يمتلكها الإعلامي عمادالدين أديب، وذلك بعد نقل تبعية الزملاء العاملين بها لإحدى الشركات الأجنبية المملوكة للمجموعة.

وقال "زكريا" في تصريحات لـ"الفجـر"، إن نقل تعيين الزملاء العاملين بالصحيفة لشركة أجنبية، لن يؤثر على عضويتهم بنقابة الصحفيين، ولن يؤثر على صرف بدل التدريب والتكنولوجيا الشهري لهم، مشددًا على أن فريق الشؤون القانونية للنقابة يدعمهم بشكل كامل.

وأضاف "زكريا" أن النقابة خاطبت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن إيقاف الملف التأميني للصحفيين العاملين بالمؤسسة، مؤكدًا أنهم يملكون برينت تأميني صادر في 2018 من مكتب تأمينات الدقي، يفيد باستمرارهم في العمل، قبل أن يتغير الوضع في البرينت التأميني الأخير، الذي جاء فيه أن تأمينتهم متوقفة منذ العام 2014.

وكان وجه الصحفيون بالجريدة، شكوى رسمية لمكتب تأمينات منطقة شمال الجيزة؛ لفك طلاسم لغز التضارب في الموقف التأميني لهم.