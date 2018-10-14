3 بدائل أمام "أجيري" لتعويض غياب "صلاح" أمام سوازيلاند

يغيب الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي عن مباراة منتخب مصر ضد نظيره منتخب سوازيلاند، والمقرر لها الثلاثاء المقبل على ملعب "السلام" ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2019 بالكاميرون.





وتعرض محمد صلاح للإصابة بإجهاد في العضلة الضامة خلال مباراة الذهاب أمام منتخب سوازيلاند التي جمعت المنتخبين مساء الجمعة ضمن الجولة الثالثة للتصفيات وانتهت بفوز الفراعنة 4-1، وبناءًا عليه قرر المكسيكي أجيري مدرب منتخب مصر استبعاد "صلاح" من مباراة الإياب أمام المنتخب السوازيلاندي.



