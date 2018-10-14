3 بدائل أمام "أجيري" لتعويض غياب "صلاح" أمام سوازيلاند
يغيب الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي عن مباراة منتخب مصر ضد نظيره منتخب سوازيلاند، والمقرر لها الثلاثاء المقبل على ملعب "السلام" ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2019 بالكاميرون.
وتعرض محمد صلاح للإصابة بإجهاد في العضلة الضامة خلال مباراة الذهاب أمام منتخب سوازيلاند التي جمعت المنتخبين مساء الجمعة ضمن الجولة الثالثة للتصفيات وانتهت بفوز الفراعنة 4-1، وبناءًا عليه قرر المكسيكي أجيري مدرب منتخب مصر استبعاد "صلاح" من مباراة الإياب أمام المنتخب السوازيلاندي.
ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير بدائل أمام أجيري لتعويض غياب محمد صلاح أمام سوازيلاند:-
1- محمود حسن تريزيجيه:
يعتبر محمود تريزيجيه المحترف ضمن صفوف قاسم باشا التركي واحد من أفضل البدائل المطروحة أمام أجيري لتعويض غياب محمد صلاح، خاصة وأن "تريزيجيه" يقدم مستويات مميزة مع فريقه ومنتخب مصر خلال هذه الفترة، ويستطيع اللعب في اكثر من مركز في المنطقة الأمامية ويمتلك إمكانيات فنية وبدنية رائعة تؤهله للقيام بدور "صلاح" على الوجه الامثل.
2- عمرو وردة:
نجم باوك اليوناني عمرو وردة أحد نجوم لقاء الذهاب أمام منتخب سوازيلاند وصاحب هدف الفراعنة الثالث، يعتبر أحد البدائل المتاحة أمام المدرب المكسيكي لتعويض غياب محمد صلاح، بل قد يكون أقرب الاختيارات لشغل مركز "صلاح"، خاصة وأن وردة يمتاز بالسرعة والمهارة والقوة بالإضافة للإمكانيات البدنية العالية والخبرات الكبيرة، كما أنه يقدم أداء مميز هذا الموسم بالدوري اليوناني.
3- حسين الشحات:
غياب محمد صلاح قد يمنح حسين الشحات نجم العين الإماراتي فرصة المشاركة بشكل اساسي مع المنتخب الوطني، خاصة وأن "الشحات" واحد من أفضل المحترفين المصريين حاليًا ويقدم عروضًا قوية رفقة فريقه الإماراتي ولديه الإمكانيات للقيام بدور "صلاح"، ويستحق من أجيري منحه فرصة المشاركة امام سوازيلاند.
الجدير بالذكر أن منتخب مصر يحتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة العاشرة برصيد 6 نقاط، خلف منتخب تونس صاحب المركز الأول برصيد 9 نقاط، بينما يتذيل منتخبي النيجر وسوازيلاند ترتيب المجموعة وكل منهما يمتلك نقطة وحيدة.