تراجع طفيف لبورصة البحرين بختام التعاملات





أنهت بورصة البحرين تعاملات جلسة اليوم الأحد على تراجع طفيف متأثرة بهبوط قطاع الفنادق والاستثمار.





ونزل المؤشر العام بنسبة 0.02% الى مستوى 1315.73 نقطة ليفقد من خلالها 0.30 نقطة.





وجرى التعامل على 3.507 مليون سهم وبقيمة 790.699 ألف دينار بحريني موزعين على 39 صفقة.





وتراجع بالمؤشر العام قطاع الفنادق بنسبة 7.11%، بعد ان تراجع سهم فنادق الخليج بنسبة 9.9%





ونزل قطاع التأمين بنسبة 2.23% بفعل تراجع سهم البحرين الوطنية القابضة بنسبة 7.9%.





كما انخفض أداء قطاع الاستثمار بنسبة 0.05% بفعل تراجع سهم جي اف اتش بنسبة 1.41%.





وفي المقابل ارتفع أداء قطاع الخدمات بنسبة 0.86% بدعم من سهم ناس المرتفع بنسبة 5.15%، وبتلكو بنسبة 1.65%.









وارتفع قطاع البنوك التجارية بنسبة 0.17% بدعم من سهم البحرين الاسلامي بنسبة 3.17%، والأهلي المتحد المرتفع بنسبة 0.76%.





وتصدر التداولات من حيث قيمة التداول والحجم سهم جي اف اتش بنحو 1.700 مليون سهم بقيمة 595 ألف دينار بحريني.







