مطالب بتنحي "حافظ السبسي" عن قيادة نداء تونس (فيديو وصور)‎





شهد اجتماع المجلس الجهوي الموسع لحزب نداء تونس بتونس 1، اليوم الأحد، إحتجاج من قبل بعض الندائيين، تطالب بخروج المدير التنفيذي لحركة نداء تونس حافظ قائد السبسي.





وتجمع عدد من أنصار الحزب أمام النزل الذي أحتضن الإجتماع مرددين هتافات مناهضة لحافظ السبسي، وشعارات مطالبة بالتنحي عن قيادة الحزب بشهار "ديغاج".





جاء ذلك بعد أن تم منعهم من المشاركة في أشغال الاجتماع الذي يرأسه المدير التنفيذي للحزب، حافظ قائد السبسي.