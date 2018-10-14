جيرارد باتلر يعتذر عن زيارة السعودية والسبب صحفي شهير

قرر الفنان العالمي جيرارد باتلر إلغاء سفره إلى العاصمة السعودية الرياض، قبل ساعات من حفل العرض الخاص لفيلمه الجديد Hunter Killer.





وفسر باتلر سبب الغاء رحلته الاولى للمملكة العربية السعودية بسبب انتشار خبر اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقحي في تركيا منذ 2 أكتوبر الماضي.





وقال باتلر في تصريحات صحفية إن هذا الحدث جعله يرى ان توقيت زيارته غير مناسب خلال هذه الايام.





ومنذ ان قررت السعودية رفع الحذر عن السينما في شهر ديسمبر خلال 2017 زار عدد من نجوم هوليوود المملكة منهم جون ترافولتا وادريس البا.