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بعد شكوى "أجيري" من السلام.. مصر وتونس في برج العرب

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 03:16 م
بعد شكوى أجيري من السلام.. مصر وتونس في برج العرب
مصر وتونس
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الفجر الرياضي
 
استقر اتحاد الكرة على إقامة مباراة مصر وتونس في نوفمبر المقبل بالجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2019 بملعب برج العرب بالإسكندرية.


واشتكى المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب من سوء أرضية ملعب السلام، التي تسببت في إصابات للاعبين خلال مواجهة سوازيلاند في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا.


وكان منتخب مصر قد فاز على سوازيلاند بأربعة أهداف مقابل هدف بمباراة الجولة الثالثة على ملعب السلام.

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