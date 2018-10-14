"القومي للبحوث الفلكية" ينظم المؤتمر العربي السادس في الفلك والجيوفيزياء

ينظم المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية برئاسة د. حاتم عودة فعاليات "المؤتمر العربى السادس فى الفلك والجيوفيزياء" وذلك خلال الفترة من 15 إلى 18 أكتوبر الجارى بمقر المعهد بحلوان، بحضور عدد من قيادات البحث العلمى، ولفيف من ممثلى الوزارات المعنية، وبعض سفراء الدول المشاركة، وعدد من رؤساء الجامعات والمراكز والهيئات والمعاهد البحثية، والأساتذة المتخصصين من تلك الجهات.





وأشار د. عودة إلى أن عدد الأبحاث المقدمة للمؤتمر 150 بحثًا من مصر والدول العربية والأجنبية من بينها (الجزائر ـ السعودية ـ الإمارات ـ ماليزيا ـ روسيا ـ العراق ـ الهند ـ أمريكا ـ الأردن ـ البرازيل ـ النمسا ـ إيطاليا ـ اليابان ـ تونس ـ المغرب).





وعلى هامش فعاليات المؤتمر سيتم توقيع عدد من اتفاقيات التعاون العلمى المشترك وتبادل الخبرات بين كلا من المعهد والمملكة العربية السعودية "جامعة الملك عبد العزيز"، ومن مصر "الهيئة العامة للأرصاد الجوية".





كما سيعقد خلال فعاليات المؤتمر عدد من ورش العمل فى مجال: "النمذجة المتقدمة للخطر الزلزالى ـ دراسات الشوشرة الزلزالية ـ النيازك والفوهات الإصطدامية ـ الطاقة المتجددة فى إفريقيا".



