بـ"سعر خرافي".. وجبة عشاء تثير جدل رواد مواقع التواصل!

أثارت صورة لوجبة عشاء جدلا كبير بعد انتشارها على السوشيال ميديا ولاقت رواجا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.





وفقد كانت تكلفة الوجبة حوالي 5700 جنيه إسترليني (حوالي 7500 دولار) للشخص، وهذا في مطعم "ذا بانكت" في شانغهاي، الشهر الماضي.





وكانت الوجبة عبارة عن الكافيار الممتاز (5700 دولار) والنبيذ هلام (15 ألف دولار) وحساء ذيل التمساح (2500 دولار)، وبلغت تكلفة الفاتورة، وفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، نحو 60 ألف دولار.





وذكرت صحيفة "بي جي نيوز" أن العشاء تناوله جيانغ شين، وهو ابن رجل أعمال صيني معروف يدعى جيانغ كونلونغ، وأجرت سلطات شانغهاي تحقيقا مع المطعم، بعدما انتشرت صور الوجبة على المواقع الاجتماعية والفاتورة التي تم أداؤها في النهاية.



