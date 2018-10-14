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1.98 تراجع بأرباح بنك مسقط خلال الربع الثالث

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 01:42 م
1.98 تراجع بأرباح بنك مسقط خلال الربع الثالث
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نيفين سمير
 

أظهرت البيانات المالية لبنك مسقط (BKMB)، تراجع أرباحه خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 1.98%، على أساس سنوي.

وبلغت أرباح البنك خلال الربع الثالث من العام الجاري نحو 45.04 مليون ريال (116.79 مليون دولار)، مقابل أرباح بقيمة 45.95 مليون ريال(119.15 مليون دولار) في الربع الثالث من العام الماضي.

وأوضح البنك في بيان للبورصة، اليوم الأحد، ارتفاع أرباحه في 9 أشهر من 2018، بنسبة 3.44%، إلى 134.74 مليون ريال، مقابل أرباح بقيمة 130.26 مليون ريال في 9 أشهر من 2017.

وارتفعت إيرادات التشغيل خلال 9 أشهر من العام الجاري بنسبة 4.77%، لتصل إلى 187.69 مليون ريال، مقابل 179.14 مليون ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وكانت أرباح البنك ارتفعت في النصف الأول من 2018 بنسبة 6.4%، إلى 89.7 مليون ريال، مقابل أرباح بقيمة 84.31 مليون ريال في النصف الأول من 2017.

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