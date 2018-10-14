رغم حصد مصر ١٠ ميداليات في الأولمبياد.. الأولمبية توضح لماذا لم يتم تسجيل إلا ٦ فقط ؟

توجت سلمي أيمن لاعبة الخماسي الحديث، بأول ميدالية ذهبية لمصر في أولمبياد الشباب بالأرجنتين التي تقام بالعاصمة بوينس آيرس حتى ١٨ من أكتوبر الجاري.





ووصلت مصر للميدالية رقم ١٠ في أولمبياد الشباب" فردي ومختلط" ، منهم ٦ ميداليات خالصة و ٤ مختلطة بواقع " ذهبية و فضيتين و ٧ برونزيات"





وأوضح شريف العريان رئيس اتحاد الخماسي و سكرتير عام اللجنة الأوليمبية في تصريحات للفجر الرياضى، سبب تسجيل جدول الأولمبياد الرسمي ٦ ميداليات لمصر فقط، قائلا " جدول الدورة الرسمي يسجل فقط الميداليات الفردية الخالصة لكل بلد ، على ان تحتسب الميداليات التي أحرزت في مسابقات الفرق المختلطة تحت مسمى Noc Mix ".





وأشار إلى أنه وفقا للوائح دورة ألعاب الشباب تقام منافسات فرق مختلطة بين مختلف الدول لتحقيق الهدف الأوليمبي بزيادة التواصل بين اللاعبين.





وأحرزت مصر حتى الآن 6 ميداليات خالصة وهي :





-سلمى عبدالمقصود - ذهب الخماسي الحديث

-نعمة سعيد - فضية رفع الأثقال وزن 58 ك

-مازن العربي - برونزية في لعبة السلاح

-عبدالله مصطفى - برونزية رفع الأثقال وزن 77 ك

-عبد‏الرحمن سامح - برونزية في سباق 50 متر حرة

-إياد عادل محمود - برونزية في وزن 73 ك في التايكوندو





فيما أحرزت مصر ٤ ميداليات "مختلطة" وهي :





-محمد مصطفى - برونزية الريشة الطائرة

-زينة إبراهيم - فضية الجمباز

-محمد منتصر - الميدالية البرونزية في الجمباز

-أحمد النجار - برونزية الفروسية