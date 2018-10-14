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ارتفاع ضحايا تحطم شاحنة للمهاجرين غربي تركيا لـ 19 قتيلًا 11 جريحًا

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 12:18 م
ارتفاع ضحايا تحطم شاحنة للمهاجرين غربي تركيا لـ 19 قتيلًا 11 جريحًا
تحطم حافلة
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وكالات
 

ارتفعت حصيلة ضحايا حادث انحراف الشاحنة التى كانت تقل مهاجرين فى (إزمير)، غربي تركيا، إلى 19 قتيلا و11 جريحًا.

 

 وذكرت قناة (العربية الحدث) الإخبارية أن الشاحنة كانت تقل مهاجرين غير شرعيين، بينهم أطفال، فى طريقها من بلدة أيدن إلى مدينة إزمير الساحلية على بحر إيجه عندما انحرفت عن طريق سريع وهوت نحو 20 مترا، وسقطت فى قناة للرى تقع أسفل الطريق السريع فى قضاء مندريس بولاية إزمير غرب تركيا.

 

وأشارت القناة الإخبارية إلى أن قوات الشرطة والفرق الطبية هرعت إلى مكان الحادث بعد تلقى بلاغ من سكان المنطقة.

 

المزيد عن: غربي تركيا تحطم شاحنة للمهاجرين تحطم حافلة ازمير ارتفاع عدد الضحايا
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