بعثة المنتخب تغادر إلى سوازيلاند (صور)

غادت بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم مطار القاهرة الدولي في طريقها إلى سوازيلاند ومواجهة منتخبها يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا ٢٠١٩.





وتستغرق الرحلة عدة ساعات حتى الوصول مباشرة إلى العاصمة مبابان، حيث يرافقها المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد، ومجدي عبد الغني رئيس البعثة.





ووفرت شركة بريزنتيشن سبورتس راعي الكرة المصرية رحلة طيران خاص لنقل بعثة المنتخب الوطني نحو سوازيلاند لتوفير الوقت والجهد وفي إطار توفير سبل الراحة للاعبين والبعثة.





وحقق المنتخب الوطني فوزا كبيرا على سوازيلاند بأربعة أهداف مقابل هدف يوم الجمعة بإستاد السلام في الجولة الثالثة ويأمل في الفوز الثالث بالتصفيات لتأكيد بلوغ نهائيات كأس الأمم.



