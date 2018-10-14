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الكونجرس الأمريكى يمرر مشروعى قرار لاستهداف "حزب الله"

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 12:05 م
الكونجرس الأمريكى يمرر مشروعى قرار لاستهداف حزب الله
حسن نصر الله- أمين تنظيم حزب الله
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خاطر عبادة
 

مرّر مجلس الشيوخ الأمريكي مشروعى قرر يستهدفان تنظيم "حزب الله" اللبنانى من خلال فرض عقوبات على مانحيه ومؤيديه، بالإضافة لمن يساعدون في استخدام التنظيم للمدنيين كدروع بشرية.

 

ووفقاً لصحيفة "هاآرتس" العبرية، اليوم أنّه تمت الموافقة على مشروعي القانون يوم الخميس برعاية الحزبين "الديموقراطى والجمهورى"، والذى ينتظر توقيع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.


ويفرض مشروع القانون الذي يفرض عقوبات على الممولين أو من يقدمون الموارد لحزب الله، والذي يُسمى قانون تعديل قانون التمويل الدولي لحزب الله لعام 2017، عقوبات على الكيانات الحكومية التي تدعم الجناح المسلح للجماعة، كما يفرض عقوبات على الشركات أو الأفراد الذين يساعدون في جمع الأموال أو التجنيد من جانب "حزب الله"، فضلاً عن فرض عقوبات على الجماعة الإرهابية نفسها.

 

ويوسع مشروع القانون، الذي أقره مجلس النواب الشهر الماضي، نطاق العقوبات الاقتصادية والمالية التي فرضتها التشريعات السابقة، وفقا لبيان صحفي صادر عن "آيباك"، اللوبي المؤيد لإسرائيل.

 

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