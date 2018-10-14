هادي: إيران ترفض المبادرة الخليجية في اليمن

قال الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، إن المملكة العربية السعودية تقود العالمين العربي والإسلامي لمحطة جديدة ضد من يتآمرون عليها، مؤكداً أن إيران تقف عقبة أمام نجاح المبادرة الخليجية لحل الأزمة اليمنية.

وأضاف عبدربه منصور هادي، في كلمته بمناسبة الذكرى الـ55 لثورة 14 أكتوبر التي قضت على الاحتلال البريطاني جنوب اليمن، أن "إيران ترفض المبادرة الخليجية، وتقول إنها لن تسمح بنجاحها"، في تحدٍ سافر لقرارات المجتمع الدولي وتأكيداً لدورها في زعزعة الأمن الإقليمي والدولي.

وقال الرئيس اليمني إنه لن يسمح بالاقتتال مجددا في العاصمة عدن مثل ما حدث في صنعاء.

وأردف: “لازالت هناك أطراف تستلم أموال من إيران لإعادتنا لنقطة الصفر في عدن”.

وتابع الرئيس اليمني: "يا أبناء الشعب اليمني، مخرجات الحوار الوطني هي المخرج الوحيد لمستقبلكم وأمنكم، المركزية المقيتة التي كانت في صنعاء هي ما مزق اليمن شماله وجنوبه، لن نتراجع عن تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، ثقوا أنكم قريبين من النصر، وقريبا سيرتفع العلم اليمني على مران".

وأضاف أن "الحوثيين نهبوا تريليون و400 مليون ريال، و5 مليار و200 مليون دولار من البنك المركزي اليمني ونقلوها إلى كهوف صعدة"، مؤكدا أن "الحوثيين ليسوا حكومة وإنما عصابة".

ولفت إلى أن "الدم اليمني امتزج بدماء أبناء الدول المشاركة في الميدان من السعودية والإمارات والكويت والبحرين والسودان".

وأشار إلى أن بعض القوى تحاول توجيه سهامها للسعودية نظرا لوقوفها مع اليمن والأمة العربية ضد التوسع الإيراني بالمنطقة العربية.

وشدد على أن بلاده حكومة وشعبا "تقف إلى جانب السعودية ضد تلك القوى".