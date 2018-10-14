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نيجيريا تمنع 50 شخصية "رفيعة المستوى" من المغادرة لتورطهم بقضايا الفساد

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 08:59 ص
نيجيريا تمنع 50 شخصية رفيعة المستوى من المغادرة لتورطهم بقضايا الفساد
الجيش النيجيري
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وكالات
 

أعلنت الرئاسة النيجيرية، أن الأجهزة الأمنية وضعت أكثر من 50 شخصية "رفيعة المستوى" تشتبه بتورطهم فى قضايا فساد على قائمة الممنوعين من السفر .

 

 وقالت الرئاسة النيجيرية فى بيان لها - حسبما أفادت قناة (العربية الحدث) اليوم الأحد - إن "جهاز الهجرة النيجيرى وأجهزة أمنية أخرى وضعوا ما لا يقل عن 50 شخصية رفيعة المستوى تحت المراقبة ومنعوهم من مغادرة البلاد إلى أن يتم الفصل فى أوضاعهم".

 

وأضاف البيان أن "الوكالات المعنية تراقب التحويلات المالية لهؤلاء الشخصيات لضمان عدم حصول هدر فى الأموال".

 

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