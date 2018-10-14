خلطات منزلية للتخلص من بقع الجسم الداكنة

لكي تتخلصين من بقع الجسم الداكنة وتعيدين الثقة بنفسك مرة آخرى عليك تجربة الوصفات النالية لنتائج فعالة:-





خليط زيت البرتقال

- 2 ملعقة كبيرة زيت برتقال

- ملعقة كبيرة عصير برتقال

اخلطي المكونين مع بعضهما ودلكي بهما المنطقة التي بها بقع سوداء، مع عمل مساج لدقائق عدة.

اتركي الخليط لمدة نصف ساعة.

أزيلي الخليط بالماء الفاتر، ثم بإمكانكِ وضع زيت مرطب مرة أخرى.

كرري المزيج أكثر من مرة أسبوعيًّا للحصول على نتيجة مرغوبة.





خليط الليمون والصبّار وفيتامين E

- ملعقة صغيرة عصير ليمون

- ملعقة صغيرة هلام الصبّار

- كبسولة فيتامين E

اخلطي الصبّار مع عصير الليمون، ثم أفرغي محتويات كبسولة فيتامين E بالوعاء.

ابدئي بتوزيع الخليط على المناطق الداكنة، مع عمل مساج.

اتركي الخليط لمدة 20 دقيقة.

أزيلي الخليط بالماء الفاتر.