تحطم طائرة ركاب في المحيط جنوبي نيويورك

أفادت شبكة "سي بي إس"، بسقوط طائرة ركاب صغيرة تحمل على متنها 3 أشخاص، في مياه المحيط الأطلسي جنوب ولاية نيويورك الأمريكية.

وقالت مصلحة خفر السواحل، التي عثرت على الحطام، إن طائرة صغيرة تحمل على متنها ثلاثة أشخاص سقطت يوم السبت في مياه المحيط بالقرب من لونج أيلاند في جنوب ولاية نيويورك بعد أن أقلعت من كونيتيكت.

وأكدت خفر السواحل، أنه تمكن من انتشال جثة أحد الركاب ولا يزال البحث مستمرا.