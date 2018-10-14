لهذا السبب.. مستخدمو "الأيفون" يعانون من مشاكل في البطارية

اشتكى مستخدمي هواتف الأيفون من عيوب في البطارية ومشاكل عديدة، بعدما قامت أبل بظهور أول تحديث لنظام تشغيلها iOS 12.





فإن الإصدار 12.0.1 من نظام التشغيل iOS يجعل المستخدمين يشتكون من مشاكل الاتصال المتكررة والشبكات والبطارية، حسبما ذكرت وسائل الإعلام.





وذكرت Forbes فى تقرير الجمعة الماضى: "منذ الترقية، يجد مالكو هواتف أيفون الجديدة والقديمة أن هواتفهم إما لا تقوم بإجراء أو تلقى مكالمات، كما يتعرض اتصال Bluetooth ، Wi-Fi والبطاريات لمشاكل بنظام IOS، الذى تروج له أبل على أنه يدور حول كل شيء يتعلق بالكفاءة والاستقرار والسرعة".





وقد أطلقت أبل إصدار نظام التشغيل iOS 12.0.1 كتحديث يتضمن إصلاحات ولحل شكاوى المستخدمين المتعلقة بفشل أجهزتهم فى الشحن، وعدم عرض ترجمات مصاحبة فى تطبيقات الفيديو.





كما تحدثت شركة أبل عن المستخدمين فيما يتعلق بشكاواهم حول iMessage وإرسال الخدمة رسائل شخصية إلى أشخاص متعددين غير مقصودين منذ بدء تشغيل نظام iOS 12.





ويشتكي المستخدمين من مشاكل الاتصال المتكررة والشبكات والبطارية، حسبما ذكرت وسائل الإعلام.





وذكرت Forbes في تقرير الجمعة الماضي: "منذ الترقية، يجد مالكو هواتف أيفون الجديدة والقديمة أن هواتفهم إما لا تقوم بإجراء أو تلقي مكالمات، كما يتعرض اتصال Bluetooth ، Wi-Fi والبطاريات لمشاكل بنظام IOS، الذي تروج له أبل على أنه يدور حول كل شيء يتعلق بالكفاءة والاستقرار والسرعة".





وقد أطلقت أبل إصدار نظام التشغيل iOS 12.0.1 كتحديث يتضمن إصلاحات ولحل شكاوى المستخدمين المتعلقة بفشل أجهزتهم في الشحن، وعدم عرض ترجمات مصاحبة في تطبيقات الفيديو.



