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الزمالك يوضح حقيقة التفاوص مع عمر خربين

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 08:09 ص
الزمالك يوضح حقيقة التفاوص مع عمر خربين
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الفجر الرياضي
 
نفى أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، التفاوص مع عمر خربين لاعب الهلال السعودي، للانضمام إلى الأبيض في فترة الانتقالات الشتوية القادمة.
 
وقال أمير مرتضى، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "فى حالة رغبة الزمالك فى التعاقد مع أى لاعب فسوف نتواصل أولاً مع النادى احتراماً للعلاقات المحترمة بين الزمالك وجميع الأندية بشكل عام ونادى الهلال السعودى بشكل خاص، والذى نكن له كل تقدير واحترام".
 
تابع: "لدينا فريق يتصدر الدورى المصرى ويملك أقوى خط هجوم ودفاع بين جميع فرق الدورى ومن الظلم بعد 8 مباريات فقط فى مشوار الفريق بالدورى الحكم على مستوى بعض اللاعبين، وعن صفقات وتدعيمات يناير مع العلم إنه مازال متبقى 9 مباريات على نهاية الدور الأول، وهناك العديد من اللاعبين لم يحصلوا على الفرصة كاملة حتى نستطيع تحديد احتياجاتنا بشكل دقيق سواء فى فترة الانتقالات الشتوية أو للموسم المقبل".


المزيد عن: فيسبوك عمر خربين الهلال السعودي الزمالك وعمر خربين الزمالك أمير مرتضى
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