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وزير الخارجية العراقي يصل العاصمة السورية دمشق

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 08:20 ص
وزير الخارجية العراقي يصل العاصمة السورية دمشق
وزير الخارجية العراقي
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وكالات
 

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد محجوب ، أن وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري وصل إلى العاصمة السورية دمشق في زيارة رسمية لمدة يومين.

 

وأضاف محجوب في بيان، أن " وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري سيلتقي خلال زيارته بالرئيس السوري بشار الأسد وكبار المسؤولين السوريين".

 

هذا وفي وقت سابق، كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد محجوب، أن الوزير إبراهيم الجعفري سيقوم بزيارة قريبة إلى سوريا.

 

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