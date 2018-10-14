مدحت عبد الهادي: الزمالك بلاعبيه الحاليين قادر على حصد اللقب الإفريقي

أكد مدحت عبد الهادي، نجم الزمالك السابق، أن الأبيض يملك لاعبين متميزين للغاية، وأنه قادر على حصد اللقب الإفريقي كل موسم.

وقال عبد الهادي فى تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "نيبوشا كان مدرب صغير السن ولكنه متميز للغايه، وطارق يحيى من الشخصيات المتميزة، استفاد منه على المستوى الشخصي".

وتطرق عبد الهادي لهزيمة الأهلي امام الاتحاد بالدوري قائلا: "الاهلي يصب كل تركيزه فى البطولة المحببة له، بطولة افريقيا، ولذا خسر امام الاتحاد بالدوري".