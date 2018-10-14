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حصاد الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم إفريقيا

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 07:22 ص
حصاد الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم إفريقيا
منتخب مصر
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أحمد عصام
 

 

انتهت أحداث الجولة الثالثة من منافسات تصفيات كأس أمم إفريقيا مساء أمس، حيث ستنطلق الجولة الرابعة بعد أيام قليلة، خلال فترة التوقف الدولي حسب الفيفا.

 

ويرصد لكم "الفجر الرياضي" نتائج الجولة الثالثة من تصفيات كاس أمم إفريقيا.

 

- المجموعة الأولى:-

 

غينيا الاستوائية - مدغشقر (0-1)

 

السنغال - السودان (3-0)

 

- المجموعة الثانية :-

 

الكاميرون - مالاوي (1-0)

 

المغرب - جزر القمر (1-0)

 

- المجموعة الثالثة :-

 

مالي - بوروندي (0-0)

 

الجابون - جنوب السودان (3-0)

 

- المجموعة الرابعة :-

 

توجو - جامبيا (1-1)

 

الجزائر - بنين (2-0)

 

- المجموعة الخامسة :-

 

جنوب افريقيا - سيشل (6-0)

 

نيجيريا - ليبيا (4-0)

 

- المجموعة السادسة :-

 

اثيوبيا - كينيا

 

وتم إلغاء مباراة غانا وسيراليون

 

- المجموعة السابعة :-

 

الكونغو الديمقراطية - زيمبابوي (1-2)

 

الكونغو - ليبيريا (3-0)

 

- المجموعة الثامنة :-

 

غينيا - رواندا (2-0)

 

كوت ديفوار - أفريقيا الوسطي (4-0)

 

- المجموعة التاسعة :-

 

أنجولا - موريتانيا (4-1)

 

بوركينا فاسو - بوتسوانا (3-0)

 

- المجموعة العاشرة :-

 

مصر - اي سواتيني (4-1)

 

تونس - النيجر (1-0)

 

- المجموعة الحادية عشر :-

 

زامبيا - غينيا بيساو (2-1)

 

موزمبيق - نامبيا (1-2)

 

- المجموعة الثانية عشر :-

 

الرأس الأخضر - تنزانيا (3-0)

 

أوغندا - ليسوتو (3-0)

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