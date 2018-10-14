مبخوت وخليل يغيبان عن الإمارات أمام فنزويلا للإصابة

قرر الإيطالي ألبيرتو زاكوراني المدير الفني للمنتخب الإماراتي الأول لكرة القدم، استبعاد كلًا من علي مبخوت، وأحمد خليل، ومحمد أحمد، لاعبي المنتخب من معسكر برشلونة، قبل مواجهة فنزويلا وديًا.





ويأتي استبعاد الثلاثي بعد تعرضهما للإصابة لتلقي العلاج، قبل وخلال مباراة هندوراس الماضية، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق بالمباراة التي أقيمت على ملعب كومبانيس الإوليمبي ببرشلونة، فيما تم استدعاء أحمد ربيع مهاجم الجزيرة، لتعويض الغيابات.



