تامر حسين مساندا "تامر حسني": تقوم بألف سلامة





عبر الشاعر الغنائي تامر حسين، ع مساندته للفنان تامر حسنى، بعد الوعكة الصحية التي ألمت به مؤخرًا إثر إصابته فى أحباله الصوتية، واستدعت نقله للمستشفى





وبعث حسين، رسالة لـ"تامر حسني" عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك قائلًا: "تقوم بألف سلامة يا تامر لبيتك وكل حبايبك ربنا يعافيك ويخفف عنك".