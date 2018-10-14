ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

تامر حسين مساندا "تامر حسني": تقوم بألف سلامة

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 06:30 ص
تامر حسين مساندا تامر حسني: تقوم بألف سلامة
طباعة
 

عبر الشاعر الغنائي تامر حسين، ع مساندته للفنان تامر حسنى، بعد الوعكة الصحية التي ألمت به مؤخرًا إثر إصابته فى أحباله الصوتية، واستدعت نقله للمستشفى
 

وبعث حسين، رسالة لـ"تامر حسني" عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك قائلًا: "تقوم بألف سلامة يا تامر لبيتك وكل حبايبك ربنا يعافيك ويخفف عنك".
تامر حسين مساندا "تامر حسني": تقوم بألف سلامة
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما تامر حسني تامر حسين الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل توافق على قرار منع ظهور مرتضى منصور إعلاميًا؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية 2018/2019
روسيا
-
x
18:00
-
تركيا
بولندا
-
x
20:45
-
إيطاليا
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/14/2018 7:40:31 AM