نقيب الأطباء البيطريين ينفعل على الهواء بسبب قانون منع تداول الطيور الحية (فيديو)



وأضاف "العامري"، في مداخلة مع برنامج "هنا العاصمة"، المذاع على قناة cbc الفضائية، أن القانون سليم من الناحية الفنية، ولكن توقيته غير مناسب، لافتا إلى أن هدفه منع انتشار الأمراض، موضحا أنه تم إصدار قرار بإلغاء وجود الطبيب البيطري في المزارع، وكان من الأولى إصدار قرار بوجود الطبيب وعدم منح المزرعة المخالفة التراخيص.



ولفت إلى أن الطبيب البيطري هو الوحيد الذي عليه التصدي للأمراض البيطرية، وأضاف منفعلا أن القرارات تصدر بدون التواصل مع البيطريين.

قال الدكتور خالد العامري، نقيب الأطباء البيطريين، إن هناك تضارب في تصريحات وزارة الزراعة في مسألة تفعيل قانون منع تداول الطيور الحية.