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متحدث "الزراعة": "والله مش باكل إلا الفراخ المجمدة" (فيديو)

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 07:18 ص
متحدث الزراعة: والله مش باكل إلا الفراخ المجمدة (فيديو)
الدكتور حامد عبدالدايم
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نعيم يوسف
 
أقسم الدكتور حامد عبدالدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أنه لا يأكل إلا الدواجن المجمدة، موضحا: "والله مش باكل إلا الفراخ المجمدة، ولا يمكن أثق نهائيا في فرخة اشتريها من عند الفرارجي".

وأكد "عبدالدايم"، في لقاء مع برنامج "انفراد"، المذاع على قناة الرافدين، أن الوزارة حتى الآن لم تطبق قانون منع تداول الدواجن الحية، ويحسب لها أنها طرحته للنقاش أولا.

وشدد المتحدث باسم وزارة الزراعة، على أن هذا قانون وسيتم تطبيقه، موضحا أن ما حدث هو تمهيد لتطبيق القانون وطرحه للنقاش لكي نسمع الرأي والرأي الأخر.
المزيد عن: تداول الدواجن الزراعة الدواجن الحية الدواجن الدكتور حامد عبدالدايم
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