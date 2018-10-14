الإنتاج الحربي: سنقدم شكوى رسمية ضد الزمالك في هذه الحالة!

أكد خالد مهدي مدير الكرة بنادي الإنتاج الحربي أنه سيتقدم بشكوى رسمية ضد نادي الزمالك، إذا صحت مفاوضاته خلال الفترة الماضية مع عامر عامر حارس مرمى الفريق.

وقال خالد في تصريحات خاصة لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "لو حصل وفاوض نادي الزمالك عامر عامر خلال الفترة الحالية سأتقدم بشكوى رسمية ضد النادي".

وتابع: "عامر في نادي بينافس في الدوري زيه زي أي نادي، الأهلي والزمالك بيعملوا للإنتاج الحربي الف حساب بعد المستوى الي ظهرنا به في المسابقة حتى الأن".

واختتم: "عامر عامر هو من تحدث عن المفاوضات وليس الزمالك، لن نشتكى الزمالك مادام النادي ليس طرفًا في الأزمة ولكن ان تأكدنا من وجود مفاوضات بالفعل سنقدم الشكوى".