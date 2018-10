View this post on Instagram

بدﻭﻥ اﻷﺧﺖ : ﻛﻞ ﺷﻲ ﻳﻔﻘﺪ ﻟﻮﻧﮧ ‘ ♡̷̷ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺍﻷﺧﺖ القائمة ﻃﻮﻳﻠﮧ ؛ ﻋﺸﺎﺀ ﻣﺘﺄﺧﺮ ، ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﺳﺨﻴﻔﮧ ﻭﺿﺤﻜﺎﺕ ، ﺗﺴﻮﻕ ﻣﺠﻨﻮﻥ ، ﺷﺠﺎﺭﺍﺕ ﻻﺗﻨﺘﻬﻲ ♡ She's my Sister She's the best part of me💖 #shoppingday #sisters👭 #soulmate #haifawehbe #Alia #sistersalltheway💯