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كريستين ستيورات تصور مشاهد الأكشن لـفيلمها الجديد "Charlie’s Angels" (صور)

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 05:24 ص
كريستين ستيورات تصور مشاهد الأكشن لـفيلمها الجديد Charlie’s Angels (صور)
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وظهرت نجمة هوليوود، البالغة من العمر 28 عاما، بعدد من الصور أثناء تصوير مشاهد فيلمها الجديد "Charlie’s Angels  وظهرت وهى تجرى ممسكة "مسدس" فى يدها.


" Charlie’s Angels " من إخراج وبطولة اليزابيث بانكس، ويشارك فى بطولة الفيلم عدد من النجوم العالمين،  أبرزهم كريستين ستيوارت وناعومى سكوت وسام كلافلين وباتريك ستيورات وغيرهم.



 
كريستين ستيورات تصور مشاهد الأكشن لـفيلمها الجديد "Charlie’s Angels" (صور)
كريستين ستيورات تصور مشاهد الأكشن لـفيلمها الجديد "Charlie’s Angels" (صور)
كريستين ستيورات تصور مشاهد الأكشن لـفيلمها الجديد "Charlie’s Angels" (صور)
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