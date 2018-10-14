كريستين ستيورات تصور مشاهد الأكشن لـفيلمها الجديد "Charlie’s Angels" (صور)
الأحد 14/أكتوبر/2018 - 05:24 ص
وظهرت نجمة هوليوود، البالغة من العمر 28 عاما، بعدد من الصور أثناء تصوير مشاهد فيلمها الجديد "Charlie’s Angels وظهرت وهى تجرى ممسكة "مسدس" فى يدها.
" Charlie’s Angels " من إخراج وبطولة اليزابيث بانكس، ويشارك فى بطولة الفيلم عدد من النجوم العالمين، أبرزهم كريستين ستيوارت وناعومى سكوت وسام كلافلين وباتريك ستيورات وغيرهم.
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