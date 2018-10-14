هشام عشماوي يفجر مفاجآت في التحقيقات الأولية معه

أدلى الإرهابي هشام عشماوي، بعدد من المعلومات خلال التحقيقات الأولية معه، حول أعداد وأماكن تواجد المقاتلين الإرهابيين، الذين ما زالوا في وسط وشرق ليبيا، حسبما ذكرت فضائية "العربية".





ونشر "جهاز الأمن الداخلي التميمي أم الرزم" بمدينة درنة، المعلومات الأوليّة التي أدلى بها عشماوي، خلال التحقيق الذي يخضع له من قبل الاستخبارات العسكرية، بأحد السجون السريّة شرق ليبيا.





وقال عشماوي إن حوالي 50 مقاتلاً تابعين لتنظيم داعش بقيادة الإرهابي "أبو البراء الليبي" يتحصنون في محور وسط البلاد، في حين يتواجد أكثر من 56 جريحا من الجماعات الإرهابية في أقبية عدد من العمارات داخل حي المدينة القديمة في درنة، ومعهم جزء بسيط جداً من الطعام.





ووفقاً للبيان نفسه، أكد عشماوي أن "المفتي الشرعي لتنظيم القاعدة" أبو حفص الموريتاني لا يزال متواجدا بمحور المدينة القديمة، في حين قُتل كل من الإرهابي عمر رفاعي سرور متأثراً بجراحه في اشتباكات مع الجيش الليبي، والقيادي بتنظيم القاعدة سفيان بن قمّو في غارة جوية بمحور المغار بدرنة.







