ألكاسير يتحدث عن تجربة برشلونة

كشف المهاجم الدولي الإسباني باكو ألكاسير لاعب برشلونة الإسباني والمعار لـ بوروسيا دورتموند الألماني، أنه عندما وصل إلى برشلونة كان هناك الكثير من الانتقاد الموجه له.

وقال ألكاسير في تصريحات خاصة لراديو "كوبي": "الحقيقة هي أن المشاعر الجيدة تأتي مع اللعب وإذا كان لديك دقائق يكون لديك ثقة أكبر في نفسك والأشياء تسير بشكل أفضل".

وأضاف اللاعب الذي يقدم بوروسيا مستويات رائعة هذا الموسم: "اعتدنا على وجود لاعبين من برشلونة مع المُنتخب لكن في النهاية هو قرار المدرب".