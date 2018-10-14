ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

ألكاسير يتحدث عن تجربة برشلونة

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 04:34 ص
ألكاسير يتحدث عن تجربة برشلونة
الكاسير
طباعة
عمر عبد العزيز
 

كشف المهاجم الدولي الإسباني باكو ألكاسير لاعب برشلونة الإسباني والمعار لـ بوروسيا دورتموند الألماني، أنه عندما وصل إلى برشلونة كان هناك الكثير من الانتقاد الموجه له.

 

وقال ألكاسير في تصريحات خاصة لراديو "كوبي": "الحقيقة هي أن المشاعر الجيدة تأتي مع اللعب وإذا كان لديك دقائق يكون لديك ثقة أكبر في نفسك والأشياء تسير بشكل أفضل".

 

وأضاف اللاعب الذي يقدم بوروسيا مستويات رائعة هذا الموسم: "اعتدنا على وجود لاعبين من برشلونة مع المُنتخب لكن في النهاية هو قرار المدرب".

المزيد عن: رياضة الكاسير الاخبار الرياضية اخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع رحيل جروس مدرب الزمالك بعد انتشار صورته وهو يشرب الخمر ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية 2018/2019
روسيا
-
x
18:00
-
تركيا
بولندا
-
x
20:45
-
إيطاليا
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/14/2018 6:10:32 AM