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"الزراعة": الإعلان عن إجراءات تطبيق قانون الدواجن قريبًا

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 06:06 ص
الزراعة: الإعلان عن إجراءات تطبيق قانون الدواجن قريبًا
الدكتور حامد عبدالدايم
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نعيم يوسف
 
قال الدكتور حامد عبدالدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الدولة لم تبدأ بعد في تطبيق قانون حظر تداول الدواجن الحية، ولن يحدث ذلك قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأضاف "عبدالدايم"، في لقاء مع برنامج "هنا العاصمة"، المذاع على قناة cbc الفضائية، أن الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة ستعقد مؤتمرا صحفيا ستشرح فيه كل الإجراءات التي سيتم اتباعها، مشددًا على أن الحكومة لن تسن أو تطبق قانون يضر المواطن.

ولفت إلى أنه سيتم تحويل محلات بيع الدواجن الحية إلى الدواجن المبردة والمجمدة، وربما يتم منحهم قروض تسهيلًا عليهم، لشراء "ديب فريزر"، أو "ثلاجات"، وهذا سيخلق فرص عمل جديدة، موضحا أن المواطنين ليست لديهم الثقافة الخاصة بالدواجن المجمدة.
المزيد عن: وزارة الزراعة قانون تداول الدواجن الدواجن الحية الدكتور حامد عبدالدايم
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