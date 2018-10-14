وزير الخارجية يكشف أخر التطورات بشأن أزمة سد النهضة



وأوضح "شكري"، في حوار له مع قناة RT الفضائية، أن هناك اجتماعا سيعقد بعد اكتمال التقرير الاستشاري الفني، مشددًا على أن مصر تريد التوصل لحل توافقي يحافظ على مصالحها وحقوقها المائية، وإقامة علاقات مع الخرطوم وأديس أبابا، لمصلحة شعوبهم، لافتا إلى أن القاهرة تتعامل مع التغييرات التي تحدث على الساحة الأثيوبية مثل تغيير رئيس الوزراء.



وشدد وزير الخارجية، على أن القاهرة مستمرة في الدفاع عن حقوقها ومصالحها المائية، وذلك لا يتعارض في الوقت نفسه مع العلاقات الإيجابية مع الأشقاء في أديس أبابا، لافتا إلى أن مسألة المفاوضات أخذت وقتًا أكثر من اللازم.



ولفت إلى أن المفاوضات حاليا ترتبط بأمور فنية ودراسات معمقة واستشاري دولي محايد خاصة بتشغيل السد للوصول إلى تفاهم ورؤية مشتركة، وهو أمر يحتاج لبعض الوقت.

أكد سامح شكري، وزير الخارجية، على استمرار المباحثات التساعية بين كل من مصر وأثيوبيا والسودان، التي تبحث ملف سد النهضة، بهدف الوصول لأرضية مشتركة في إدارة وتشغيل السد وفترة ملء الخزان.