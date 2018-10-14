مستشفى أبوالريش: نحتاج 400 ألف جنيه شهريًا لتشغيل الحضانات



وأضافت "عمار"، في مداخلة مع قناة dmc الفضائية، أن المشكلة التي يعانون منها هي مشكلة التشغيل، وهناك نقص في التمريض في مصر عامة، ويتم تعويض ذلك عن طريق الأجور الإضافية للتمريض، بالإضافة لغلاء الأدوية.



وتابعت مدير مستشفى أبوالريش، أن تكلفة حضانة الطفل حديث الولادة 2000 جنيه في اليوم، مشددة على أنه لا يوجد قوائم انتظار سوى ليوم واحد، ويحتاجون دعم مالي لتشغيل الحضانات وشراء أجهزة جديدة حيث تحتاج الحضانات إلى 400 ألف جنيه شهريًا، ويجمعون منهم 200 ألف جنيه شهريا.

قالت الدكتورة رشا عمار، مدير مستشفى أبوالريش، إنه لا يوجد لديهم مشكلة في عدد حضانات الأطفال، حيث يتوافر لديهم 40 حضانة، وسيرتفع العدد إلى 60 حضانة.