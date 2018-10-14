جابر نصار: انهيار التعليم بدء منذ أواخر السبعينيات



وأضاف "نصار" في لقاء مع برنامج "90 دقيقة"، المذاع على قناة المحور الفضائية، أنه حتى أوائل الثمانينيات كان النظام التعليمي "فيه الرمق"، وكانت المدرسة الحكومية معتبرة ومحترمة، والمدرسين يؤدون واجبهم.



وتابع رئيس جامعة القاهرة السابق، أنه مع الانفتاح الاقتصادي، وظروف الإعارة بدأ يخرج المدرسين الأكفاء، وعادوا مشوهين الفكر والوجدان، ويحملون جينات التطرف التي لا تستوعبها البيئة التي نعيش فيها.



وأشار إلى أن هناك فرصة تاريخية الآن، حيث أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن العام المقبل هو عام التعليم، والرئيس نفسه مهتم بالتعليم.

قال الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة السابق، إن هناك انهيار حدث في التعليم منذ أواخر السبعينيات،ـ وأوائل الثمانينات، والانهيار كان كبيرا وحادًا.