"التضامن": هناك 16 ألف طفل بلا مأوى على مستوى الجمهورية



وأضاف "عامر"، في لقاء مع قناة Extra News الفضائية، أن هذا العدد ليس بقليل ولذلك بدأت الدولة تتحرك في هذا الملف، وتم وضع استراتيجية للحد من هذه الظاهرة.



وأشار إلى أن هؤلاء الأطفال نوعين، أولهم الأطفال المقيمين باستمرار في الشارع، ويتخذه مأوى، والنوع الثاني هم الأطفال الذين يعملون ويتسولون في الشارع ثم يعودون إلى بيوتهم، مشددًا على أنهم يركزون في التعامل معهم على الجانب النفسي من خلال اللعب.

قال أشرف عامر، مدير الوحدات المتنقلة ببرنامج حماية الأطفال بلا مأوى التابع لوزارة التضامن، إن الدولة قامت برصد هؤلاء الأطفال في عام 2014، وهم عددهم 16 ألف طفل على مستوى الجمهورية.