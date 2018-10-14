أحمد السيد: اللعب للأهلي يحتاج مواصفات خاصة

أكد أحمد السيد قائد ومدافع النادي الأهلي الأسبق، أن فريقه السابق يمر بمرحلة استقرار فني وإداري لم تشهدها القلعة الحمراء من قبل.

وقال السيد خلال استضافته ببرنامج "نجم الجماهير" الذي يُقدمه الإعلامي أبو المعاطي زكي عبر فضائية "LTC": "في النادي الأهلي لازم تكون جاي من نادي كبير عشان تلعب حتى لو إنت في الكرة على قدك".

وأضاف مدافع الاهلي الأسبق: "النادي الاهلي منظومة متكاملة ولو إنت لاعب مش كويس اللاعيبة اللى معاك في الفريق تشيلك".