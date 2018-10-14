غنوة سليمان: "ما زلت على قيد الحياة ولست أختا لأنغام" (فيديو وصور)



عبَرت الفنانة السورية غنوة سليمان عن استيائها لزج صورتها واستخدام اسمها من أقلام صحفية لدى الإعلان عن وفاة المغنية غنوة سليمان شقيقة الفنانة المصرية أنغام مشيرة إلى أن سلوكا كهذا يجب استنكاره ورفضه لما يتركه من أثر سلبي في نفوس محبيها وأقربائها.



وقالت غنوة في تصريحات خاصة إنها إذ تعزي الفنانة أنغام لوفاة أختها وترفض في الوقت نفسه السلوك الصحفي لبعض الأقلام التي قامت بنشر صورتها الشخصية على خبر وفاة شبيهتها بالاسم، داعية إلى توخي الدقة إذا كان الأمر غير مقصود واحترام مشاعر الناس إذا كان مقصودًا.



وأكدت أنها بخير ولم تفارق الحياة مثلما ورد في الصحف التي رأت أمر الإشاعة بسيطا لتشابه الاسمين فاكتفت بنشر صورة غنوة التي ما تزال على قيد الحياة على خبر غنوة المتوفاة.



واعترفت بضيق في النفس اعتراها وتعكير في المزاج خيم على نفسيتها، متمنية العبور إلى مسائل أكبر من هذه في عالم الصحافة العربية اليوم.



وبينت أن أهلها عاشوا القلق لدى رؤيتهم صورها مع خبر الوفاة المشير إلى اسمها، داعية الناس في الوقت نفسه إلى عدم التصديق السريع للأنباء وبخاصة ما يتعلق بالموت، لافتة إلى ضرورة التمييز بين فنانة مصرية رحمها الله وفنانة سورية معروفة بالغناء باللهجات المختلفة وخاصة العراقية.



إلى ذلك كشفت غنوة عن جديدها وهو أغنية عراقية جديدة بلون جديد وطريقة حديثة ومختلفة.



وأشارت إلى أن الأغنية ستطرح في الاسواق خلال اسبوعين وهي من كلمات ضياء الميالي وألحان حسام القيصر وتوزيع حسام كامل.



يشار إلى أن الفنانة المتوفاة تحمل اسم غنوة سليمان أيضا وهي شقيقة النجمة أنغام وقد فارقت الحياة بحادث سيارة أمس.



عبَرت الفنانة غنوة سليمان عن استيائها لزج صورتها واستخدام اسمها من أقلام صحفية لدى الإعلان عن وفاة المغنية غنوة سليمان شقيقة الفنانة المصرية أنغام مشيرة إلى أن سلوكا كهذا يجب استنكاره ورفضه لما يتركه من أثر سلبي في نفوس محبيها وأقربائها.



وقالت غنوة في تصريحات خاصة إنها إذ تعزي الفنانة أنغام لوفاة أختها أمس ترفض في الوقت نفسه السلوك الصحفي لبعض الأقلام التي قامت بنشر صورتها الشخصية على خبر وفاة شبيهتها بالاسم، داعية إلى توخي الدقة إذا كان الأمر غير مقصود وإلى احترام مشاعر الناس إذا كان مقصودا.



وأكدت أنها بخير ولم تفارق الحياة مثلما ورد في الصحف التي رأت أمر الإشاعة بسيطا لتشابه الاسمين فاكتفت بنشر صورة غنوة الحية على خبر غنوة المتوفاة.



واعترفت بضيق في النفس اعتراها وتعكير في المزاج خيم على نفسيتها، متمنية العبور إلى مسائل أكبر من هذه في عالم الصحافة العربية اليوم.



وبينت أن أهلها عاشوا القلق لدى رؤيتهم صورها مع خبر الوفاة المشير إلى اسمها، داعية الناس في الوقت نفسه إلى عدم التصديق السريع للأنباء وبخاصة ما يتعلق بالموت، لافتة إلى ضرورة التمييز بين فنانة مصرية رحمها الله وفنانة سورية معروفة بالغناء باللهجات المختلفة وخاصة العراقية.



إلى ذلك كشفت غنوة عن جديدها وهو أغنية عراقية جديدة بلون جديد وطريقة حديثة ومختلفة.



وأشارت إلى أن الأغنية ستطرح في الاسواق خلال اسبوعين وهي من كلمات ضياء الميالي وألحان حسام القيصر وتوزيع حسام كامل.



وكانت غنوة أطلقت مؤخرا أغنية بعنوان "برا برا" ولاقت تفاعلا كبيرا بعد عرضها على القنوات ومواقع التواصل الاجتماعي .



يشار إلى أن الفنانة المتوفاة تحمل اسم غنوة سليمان أيضا وهي شقيقة النجمة أنغام وقد فارقت الحياة بحادث سيارة يوم أمس.



