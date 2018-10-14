نجم الزمالك السابق: نيبوشا فشل في التعامل مع اللاعبين

أكد مدحت عبد الهادي نجم نادي الزمالك السابق، أن نيبوشا المدير الفني الأسبق للفريق الأبيض كان يملك إمكانيات جيدة رغم صغر سنه.

وقال عبد الهادي في تصريحات تليفزيونية لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "نيبوشا فشل في التعامل مع اللاعبين".

وتابع: "طارق يحيى كان بيلم من ورا الفريق، مرتضى كان جايب احسن لعيبة في مصر وجاب لعيبة كبيرة ولكن لم يكن هناك توفيق للجهاز الفني".