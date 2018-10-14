رينارد: عجزت أمام جزر القمر.. وسنواجه صعوبة في العودة

أعرب الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب المغربي الأول لكرة القدم، عن عدم رضاه لمستوى الفريق خلال مباراته أمام جزر القمر بالتصفيات الإفريقية.

وقال رينارد خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: " لقد كان منتخب جزر القمر بقيادة أمير عبدو مديره الفني، رائعًا للغاية، ونجح في قراءة طريقة لعب المنتخب المغربي بشكل سليم، لقد شعرنا بالعجز، وأنا أول من عجز عن إيجاد حلول لمواجهة المنافس".

وتابع: "اعتمدنا على الكرات الطويلة، وأعترف أن ذلك كان بمثابة الفشل لنا والاستسلام، ولكن لم نستطيع خلق أي حلول أخرى أمام منافس قوي، وكان من الممكن أن تنتهي المباراة بشكل كارثي، ولكن القدر جلعنا فزنا".

واختتم رينارد تصريحاته: "أعنقد بأنه ستنتظرنا مواجهة صعبة للغاية، الثلاثاء المقبل بجزر القمر، ولكن أتمنى أن نستعين بما حدث اليوم وتعلم الدرس قبل لقاء العودة".

وكان المنتخب المغربي حقق فوزًا بصعوبة بالغة على جزر القمر، هدف دون رد في اللحظات الأخيرة، بالمباراة التي أقيمت مساء أمس على ملعب محمد الخامس بالمغرب ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة الإمم الإفريقية بالكاميرون منتصف العام المقبل.