أحمد موسى ينقل تصريحات تنشر لأول مرة على لسان "مبارك" بشأن حرب أكتوبر

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن تفاصيل لقائه مع الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، مشيرا إلى أن اللقاء تناول ذكرياته عن حرب أكتوبر.



وقال "موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، إن "مبارك" يملك الكثير من أسرار فترة حرب أكتوبر؛ لأنه كان واحد من الموجودين في دائرة صنع القرار وقتها.



وأضاف: "مبارك قال لي أن السادات استدعاه في شهر أغسطس 1973 للاطمئنان على جاهزية القوات الجوية، وذلك قبل أيام قليلة للغاية من اتخاذ قرار الحرب، التي انتصر فيها الجيش المصري بشكل ساحق على العدو الصهيوني".



وتابع: "مبارك أكد بأنه تحدث للرئيس الأسبق أنور السادات، وشدد على كون نسور الجو جاهزون، وعلى أتم استعداد من أجل القتال والانتصار"، لافتًا إلى أن القوات الجوية في ذلك الوقت كانت مستعدة للقضاء على “الصهاينة” بشكل كامل.



واستطرد قائلًا: "الرئيس الأسبق قال لي إن الفريق أحمد إسماعيل سأله كذلك عن جاهزية القوات الجوية قبل الحرب بأيام قليلة وطمأنه على نسور الجو وأكد له أنهم سيحققون الانتصار على العدو الإسرائيلي".

